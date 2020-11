Die deutsche Fußballnationalmannschaft der Frauen hat ihr EM-Qualifikationsspiel gegen Griechenland mit 6:0 gewonnen.

In Ingolstadt erzielte Stürmerin Laura Freigang von Eintracht Frankfurt mit drei Treffern in der ersten Halbzeit einen lupenreinen Hattrick. Es war für die deutschen Frauen der siebte Sieg im siebten Spiel der Qualifikationsgruppe I. Zum Abschluss spielt die Mannschaft von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg am kommenden Dienstag in Irland. Für die Europameisterschaft 2022 in England hatte sich das Team bereits zuvor qualifiziert.

