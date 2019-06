Der Assistenztrainer der Fußball-Nationalmannschaft, Marcus Sorg, erwartet Erfolge der Nationalelf in beiden anstehenden EM-Qualifikationsspielen.

Das sagte Sorg bei seiner ersten Pressekonferenz als Vertreter von Bundestrainer Joachim Löw. Dieser fällt für die nächsten Spiele wegen eines Sportunfalls aus. Ein erfolgreiches Abschneiden in der Qualifikation ist für Sorg aber trotz Löws Fehlen das klare Ziel. Der Auftakt ist dem DFB-Team mit einem 3:2-Erfolg gegen die Niederlande bereits gelungen.



Manager Bierhoff sprach die betrübte Stimmung durch Löws Fehlen an. Gleichzeitig lobte er aber die hohe Kompetenz von Sorg als dessen Vertretung.



Am Samstag spielt die deutsche Nationalmannschaft in Weißrussland um die EM-Qualifikation. Drei Tage später tritt das Team dann gegen Estland in Mainz an.