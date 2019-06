Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft der Herren geht mit einer leicht veränderten Aufstellung in das Europameisterschafts-Qualifikationsspiel gegen Estland.

Assistenztrainer Marcus Sorg hat laut einer Mitteilung des Deutschen Fußball-Bunds in Abwesenheit von Bundestrainer Joachim Löw auf zwei Positionen umgestellt. Im Vergleich zum 2:0 gegen Weißrussland rücken Thilo Kehrer und Leon Goretzka für Jonathan Tah und Lukas Klostermann in die Start-Elf.



Beim Spiel gegen Estland in Mainz gilt Deutschland als klarer Favorit.