Lagenschwimmer Philip Heintz hat EM-Silber über 200 Meter gewonnen.

Der 27-Jährige schlug in Glasgow als Zweiter an und musste sich nur dem Schweizer Jérémy Desplanches geschlagen geben. Dritter wurde Max Litchfield aus Großbritannien.



Bei den Bahnrad-Europameisterschaften in Glasgow gewann Stefan Bötticher die Silbermedaille. Ebenfalls den zweiten Platz belegten Roger Kluge und Theo Reinhardt im Zweier-Mannschaftsfahren. Im 500-Meter-Zeitfahren sicherte sich Miriam Welte eine Bronzemedaille.



Im Wasserspringen gab es Silber für Maria Kurjo und Lou Massenberg. Sie waren im Mixed-Team-Wettbewerb angetreten.