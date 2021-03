Tagelang haben Expertinnen und Experten der Europäischen Arzneimittelagentur Statistiken, klinische Daten, Autopsieberichte analysiert. Schlussfolgerung: Es gibt keine konkreten Hinweise, dass die Impfung mit Astrazeneca besondere Thrombosen oder Gerinnungsstörungen auslöst. Andererseits lässt sich sein solcher Zusammenhang auch nicht mit letzter Sicherheit ausschließen.

Eine sehr gute Nachricht

Das ist nicht überraschend, es geht hier um extrem seltene Ereignisse. Aktuell 25 Fälle unter fast 20 Millionen Impfungen. Hier eindeutige Ursachen zu identifizieren, ist fast unmöglich. Nichtsdestotrotz wird es zusätzliche Informationen auf dem Beipackzettel geben, damit Geimpfte und medizinisches Personal schnell auf mögliche Probleme reagieren können.

Dessen ungeachtet bleibt eines ganz klar: Der Nutzen überwiegt die Risiken der Impfung mit Astrazeneca bei Weitem. Das ist eine sehr gute Nachricht. Denn jetzt können, ja müssen die Impfungen schnell weitergehen. Deutschland ist auf Astrazeneca angewiesen, vor allem auch um die Impfkampagne schnell in die Breite, in die Hausarztpraxen zu bringen.

Hat dieses Ergebnis die Aufregung gerechtfertigt? Eher nicht, auch ohne Impfstopp hätte die Europäische Arzneimittelbehörde die gleiche Untersuchung vorgenommen. Aber bei den Impfungen geht es eben nicht nur um die nüchtern-statistische Abwägung von Nutzen und Risiko. Es geht um Vertrauen. Auf dieser Ebene wollte Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) mit der großen Geste der Aussetzung der Impfungen wohl zeigen: Wir nehmen die Sorgen ernst. Auch wenn unter einer Million Geimpften nur wenige erkranken, vielleicht sterben, gucken wir sehr genau hin.

Große Fanfare wäre gar nicht notwendig gewesen

Ob diese Strategie Erfolg hat, lässt sich heute noch nicht abschätzen. Auf der einen Seite denken sicher viele: Schon wieder Gerede um Astrazeneca, wo Rauch ist, ist auch Feuer und so weiter. Unterm Strich bleibt vielleicht hängen: Das ist ein Impfstoff zweiter Klasse. Auf der anderen Seite ist auch die umgekehrte Reaktion denkbar: Die Überwachung der Impfstoffe funktioniert. Keiner muss Angst haben, dass hier etwas unter den Teppich gekehrt wird.

Hoffentlich überwiegt diese zweite Einschätzung, kommt die emotionale Botschaft von Jens Spahn an. Aber ich glaube, die große Fanfare wäre hier gar nicht notwendig gewesen. Es gibt in der Bevölkerung sicher viele, die Impfungen misstrauen. Sie zu überzeugen, wird so oder so kaum gelingen. Aber noch viel mehr warten nur darauf, wann sie endlich an die Reihe kommen. Sie registrieren, dass die Behörden hier sehr genau arbeiten. Die Geste Impfstopp trägt dazu wenig bei.

Und bei aller Betonung der Gefühle - der Kopf sagt, dass die Verzögerungen durch den Impfstopp unterm Strich viel, viel mehr Nebenwirkungen verursachen, als die Impfungen selbst.