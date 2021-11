EMA entscheidet über die Zulassung von BioNTech/Pfizer-Impfstoff für Kinder ab fünf Jahren. (SVEN SIMON)

Es wäre der erste Corona-Impfstoff für 5- bis 11-Jährige in der EU. Die zuständigen Experten haben gut zwei Monate lang die Daten zu Risiken und Effektivität des Impfstoffes der Hersteller Pfizer/Biontech geprüft. Wenn die EMA-Experten grünes Licht geben, muss offiziell die EU-Kommission noch zustimmen - das aber gilt als Formsache.

Eine Entscheidung der Ständigen Impfkommission steht allerdings noch aus. Der Stiko-Vorsitzende Mertens hatte erklärt, Ziel sei es, eine Empfehlung bis Ende Dezember fertigzustellen, möglichst bis zum Start der Auslieferung des Kinder-Impfstoffs an die Länder. Bundesgesundheitsminister Spahn hatte die erste Lieferung für den 20. Dezember in Aussicht gestellt. In anderen Ländern werden 5- bis 11-Jährige bereits gegen Covid-19 geimpft. In den USA sind mehr als zwei Millionen Kinder in der Altersgruppe immunisiert worden.

25.11.2021