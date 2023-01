Medikamentenforschung

Zahlreiche Medikamente werden derzeict noch an Tieren getestet - etwa an Mäusen (Archivbild). (imago / Westend61)

Neue alternative Methoden, die man stattdessen benutzen könne, müssten erst überprüft werden, um sicherzustellen, dass sie verlässlich seien. Im vergangenen Jahr hatte die EMA eine Arbeitsgruppe eingerichtet, um diesen Prozess zu beschleunigen.

In den USA ist es seit kurzem nicht mehr vorgeschrieben, dass alle Arzneimittel an Tieren getestet werden müssen, bevor sie an Menschen erprobt werden. Tierversuche sind zwar in der Forschung nicht verboten, aber auch nicht mehr vorgeschrieben. Stattdessen können künftig Mittel wie Organoide (künstlich geschaffene, einem Organ ähnelnde Zellstruktur von geringer Größe), Multiorganchips oder computerbasierte Verfahren genutzt werden. Tierschutzorganisationen hatten das Gesetz begrüßt.

Der Verein Ärzte gegen Tierversuche teilte mit, dass mehr als 90 Prozent der Medikamentenkandidaten, die alle Tierversuche erfolgreich durchliefen, später während der klinischen Studien an Menschen aussortiert würden. Grund seien häufig eine mangelnde Wirkung oder erhebliche Nebenwirkungen.