Emeritierter Münchner Kardinal Wetter hat persönlich Verantwortung für Missbrauchsfälle in der katholischen Kirche übernommen. (Frank Mächler/dpa)

In einer Stellungnahme zum Münchner Missbrauchsgutachten räumt er ein, sich vor dem Jahr 2010 nicht eingehend mit den fatalen Folgen für Kinder und Jugendliche auseinandergesetzt zu haben. Hätte er damals anders entschieden, hätte es nicht zu weiteren Missbräuchen kommen können. Ausdrücklich entschuldigte sich Wetter für seine "falsche Entscheidung" im Fall eines Esseners Pfarrers, der trotz seiner Vorgeschichte in München in der Seelsorge eingesetzt wurde. Hier sei er seiner Verantwortung zum Schutz der Kinder und Jugendlichen nicht gerecht geworden. In der gesamten Kirche sei eine "Selbstreinigung" im Gang, die mit einem Schuldbekenntnis beginne.

Wetter war von 1982 bis 2008 Erzbischof von München und Freising. Das Gutachten wirft ihm in dieser Zeit Fehlverhalten im Umgang mit 21 Missbrauchsfällen vor.

Diese Nachricht wurde am 25.01.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.