Scheich Mohammed und seine Frau. (KARIM SAHIB / AFP)

Der Richter wies Scheich Mohammed Ibn Raschid Al Maktoum in einem Scheidungsbeschluss an, seiner nach Großbritannien geflüchteten Frau rund 251 Millionen Pfund zu zahlen. Weitere 290 Millionen sind für Unterhalt und Sicherheit der beiden Kinder angeordnet worden. Das ist die höchste jemals in einem britischen Scheidungsprozess verhängte Summe. Das Gericht begründete die hohen Geldzahlungen auch mit Schutzmaßnahmen gegen mögliche Bedrohungen durch Terror und Entführungen. Die Hauptbedrohung komme aber vom Emir selbst, heißt es. Ihm wird unter anderem vorgeworfen, die Entführung von zwei Töchtern aus einer anderen Ehe angeordnet zu haben.

Diese Nachricht wurde am 21.12.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.