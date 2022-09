Die katarische Bevölkerung werde Fußballfans aus aller Welt mit offenen Armen empfangen, sagte er vor der Generalversammlung der Vereinten Nationen in New York. Katar steht wegen der Missachtung von Menschenrechten stark in der Kritik. Zudem werden homosexuelle Handlungen in dem Land kriminalisiert. Die WM findet vom 20. November bis 18. Dezember statt.

Diese Nachricht wurde am 21.09.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.