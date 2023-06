Durch den trocken und warmen Winter beginnen die Wälder dieses Jahar besonders früh zu brennen. (Gustavo Valiente / EUROPA PRESS / dp / Gustavo Valiente)

Das zeigen Satellitenbilder zur Überwachung der Atmosphäre des EU-Dienstes CAMS . Verantwortlich für die zahlreichen Feuer sei vor allem der trockene und warme Winter.

In Europa ist demnach vor allem Spanien betroffen, wo schon seit Ende März große Feuer wüten. Auch in Kasachstan und Russland wurden ungewöhnlich viele Feuer bereits im Frühling registriert. Besonders stark betroffen ist zur Zeit Kanada. Die Emissionen durch die Brände dort sind teilweise zehnmal so hoch wie im vergangenen Jahr. Die EU-Behörde geht davon aus, dass die Zahl der Waldbrände im Sommer noch deutlich ansteigen wird.

