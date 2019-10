Die Bundesregierung hat ihre Pläne für den nationalen Emissionshandel konkretisiert.

Wie mehrere Nachrichtenagenturen melden, geht das Umweltministerium davon aus, dass sich etwa 4.000 Unternehmen beteiligen werden. Vorgesehen ist demnach, dass ein Zertifikat für den Ausstoß von einer Tonne Kohlendioxid zum Start im Jahr 2021 zunächst zehn Euro kostet. Bis 2025 soll der Preis auf 35 Euro steigen. Ab 2026 soll der Preis über Angebot und Nachfrage weitgehend bestimmt werden, aber nicht über 60 Euro steigen.



Weiter heißt es, die Bundesregierung werde für jedes Jahr die maximal zulässige Menge an CO2-Zertifikaten in Deutschland festlegen. Die Menge werde immer weiter verringert. Konkrete Werte seien bisher nicht genannt worden. Möglicherweise wird sich das Bundeskabinett am Mittwoch mit der Vorlage befassen.