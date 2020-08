Emma-Jean Thackrays Hauptinstrument ist die Trompete. Als Jugendliche war sie Mitglied einer Blaskapelle in ihrer Heimat Yorkshire. Inzwischen hat sie ein Studium an der Royal British Academy of Music absolviert, ein Label gegründet und genießt große Popularität unter Club-DJs. Die Musik ihrer Band Walrus steht beispielhaft für den energetischen und tanzbaren Sound der aktuellen Londoner Szene. Ungewöhnlich: Den Basspart übernimmt darin eine Tuba. In Dortmund begeisterte das Quartett mit einer eklektischen Mischung aus psychedelischem Nu Jazz, Breakbeats und elektronisch verfremdeten Trompeten-Welten à la Nils Petter Molvaer.

Emma-Jean Thackray, Trompete, Gesang

Ben Kelly, Tuba

Lyle Barton, Keyboards

Dougal Taylor, Schlagzeug

Aufnahme vom 4.11.2019 aus dem Domicil in Dortmund