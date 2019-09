Beim US-Fernsehpreis "Emmy" hat "Game of Thrones" zum vierten Mal in Folge den Preis für die beste Drama-Serie gewonnen.

Bei der Gala-Veranstaltung in Los Angeles erhielt zudem die Produktion "Fleabag" die Auszeichnung in der Sparte "Comedy". Ebenfalls geehrt wurden die Serien "Chernobyl" und "The Marvelous Mrs. Maisel" und "Ozark". Die Emmys werden in rund 120 Kategorien von Mitgliedern der Television Academy vergeben.