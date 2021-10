Der US-Schauspieler Peter Scolari ist tot.

Er sei am Freitag an den Folgen einer Krebserkrankung gestorben, schreiben mehrere Medien mit Verweis auf seine Sprecherin beziehungsweise seine Managerin. Der Emmy-Preisträger wurde 66 Jahre alt.



Seinen Durchbruch in Hollywood hatte Scolari 1980 an der Seite von Tom Hanks in der TV-Sitcom "Bosom Buddies". Auch später standen beide zusammen vor der Kamera, etwa 2004 in "Der Polarexpress". In der Serie "Girls"verkörperte Scolari den Vater von Hannah, gespielt von Lena Dunham. Dafür wurde er 2016 mit dem Emmy ausgezeichnet - als bester Gaststar in einer Comedyserie.

