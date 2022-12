Ukrainischer Präsident Selenskyj in den USA

Der ukrainische Präsident Selenskyj wird von US-Präsident Biden im Weißen Haus in Washington empfangen. (dpa-news / Patrick Semansky / AP )

Bevor sich die beiden Regierungschefs zum Gespräch zurückzogen, sagte Selenskyj, es sei eine große Ehre, in Washington empfangen zu werden. Die Ukraine sei dankbar für all die Unterstützung, die das angegriffene Land seit Kriegsbeginn von den USA erhalten habe. Präsident Biden sagte, das amerikanische Volk stehe fest an der Seite der Ukrainerinnen und Ukrainer. Selenskyj könne auf die Solidarität der USA bauen.

Rede vor dem Kongress

Nach der Zusammenkunft im Weißen Haus wird der ukrainische Präsident eine Rede vor dem Kongress halten. Selenskyj hat seine bisherigen Auftritte vor ausländischem Publikum stets per Videoschalte absolviert. Die Hauptstadt Kiew verließ der Präsident nur zu Reisen innerhalb des Landes, zuletzt war er am Dienstag in der umkämpften Frontstadt Bachmut, um die Soldaten zu motivieren.

USA wollen Patriot-Flugabwehr bereitstellen - Deutschland noch unentschieden

Die USA haben die Ukraine seit Beginn des Krieges mit milliardenschweren Militärhilfen unterstützt. Gleichzeitig zu Selenskyjs Ankunft in Washington gab das Weiße Haus Details zu einem weiteren Militärhilfe-Paket in Höhe von knapp zwei Milliarden US-Dollar bekannt. Wie zuvor bereits berichtet worden war, ist darin auch ein Patriot-Flugabwehrsystem enthalten. Biden erklärte, man werde weiterhin die Fähigkeit der Ukraine stärken, sich selbst zu verteidigen, insbesondere die Luftverteidigung. Deshalb stelle man der Ukraine Patriot-Raketenbatterien bereit.

Patriot-Ausbildung möglicherweise in Deutschland

Das Luftverteidigungssystem Patriot dürfte die Karten in der von Russland angegriffenen Ukraine-Experten zufolge neu mischen. Es kann Flugzeuge, Marschflugkörper, Drohnen oder Raketen auch in größerer Entfernung abwehren. Der US-Regierungsvertreter sagte, die ukrainischen Streitkräfte würden in einem Drittland ausgebildet. Konkrete Angaben dazu machte er nicht. Naheliegend und wahrscheinlich ist, dass Ukrainer - wie auch bei anderen Waffensystemen schon praktiziert - in Deutschland ausgebildet werden, beispielsweise auf dem Truppenübungsplatz Grafenwöhr in Bayern.

Moskau kritisiert Selenskyj-Reise

Das russische Präsidialamt hat die Reise des ukrainischen Präsidenten Selenskyj nach Washington kritisiert. Damit sehe er keine Möglichkeit für Verhandlungen mit der Ukraine, sagte Kreml-Sprecher Peskow in Moskau. Die anhaltenden Waffenlieferungen des Westens führten dazu, dass sich der Konflikt verschärfe. Zugleich kündigte Peskow eine "wichtige" Rede von Präsident Putin bei einem Treffen mit hochrangigen Militärvertretern noch im Laufe des Tages an.

Weiterführende Informationen

Diese Nachricht wurde am 21.12.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.