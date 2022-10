Dr. Johannes Fechner (SPD), Mitglied des Wahlprüfungsausschusses des Bundestags (imago / Florian Gärtner)

Das teilte der SPD-Abgeordnete Fechner mit, der dem Bundestagsausschuss angehört. Die Entscheidung war für heute erwartet worden. Nach den Worten Fechners müssen aber noch Änderungswünsche in die 200 Seiten umfassende Beschlussempfehlung eingearbeitet werden. Die Empfehlung werde daher nicht in der heutigen Sitzung, sondern am 7. November getroffen.

Im Grundsatz sind sich die Ampel-Fraktionen aber einig, dass die Wahl wegen der Mängel in mehr als 430 der 2256 Wahlbezirke wiederholt werden soll. In Berlin war es am 26. September 2021 zu vielen Pannen gekommen: In einigen Wahllokalen fehlten Stimmzettel, in anderen kam es zu Verzögerungen, so dass auch nach 18 Uhr noch Stimmen abgegeben wurden.

