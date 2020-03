Die Rentenkommission empfiehlt in ihrem Abschlussbericht für das Rentenniveau ab 2025 einen Korridor zwischen 44 und 49 Prozent. Damit könnte das Rentenniveau weiter sinken als bisher erlaubt. Ein Systemwechsel ist nicht geplant.

Für den Beitragssatz nannte das von der Bundesregierung eingesetzte Gremium eine Bandbreite von 20 bis 24 Prozent. Die Werte sollen nach den Vorstellungen der Experten für jeweils sieben Jahre festgeschrieben werden. Weiter heißt es, das Renteneintrittsalter solle nicht erhöht werden. Auch die Aufnahme von Beamten in die gesetzliche Rentenversicherung empfiehlt die Kommission nicht. Deren Bericht wurde Bundesarbeitsminister Heil und Kanzleramtschef Braun am frühen Nachmittag per Telefonkonferenz übermittelt.



Heil will auf der Grundlage der Empfehlungen noch in dieser Wahlperiode eine gesetzliche Neuregelung auf den Weg bringen. Für die Zeit bis 2025 hatte der Bundestag bereits ein Rentenpaket beschlossen.



Nach derzeitigem Recht darf das Sicherungsniveau vor Steuern in der gesetzlichen Rentenversicherung 48 Prozent nicht unterschreiten, der Beitragssatz darf 20 Prozent nicht überschreiten. Der Bund muss sicherstellen, dass die Haltelinien eingehalten werden.