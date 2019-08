Ein Plakat der Brandenburger AfD mit dem Gesicht des früheren Bundeskanzlers Brandt und seinem bekanntem Zitat "Mehr Demokratie wagen" löst bei den Sozialdemokraten Empörung aus.

Der langjährige Bundestagspräsident Thierse sagte dem "Tagesspiegel", eine Berufung auf den ehemaligen SPD-Regierungschef sei ein grober Missbrauch und schlicht obszön. Die AfD verdrehe hier ebenso Tatsachen wie in ihrer Berufung auf die friedliche Revolution und die Bürgerrechtsbewegung in der DDR, der Thierse selbst angehörte. Damals habe man Grundrechte, Freiheit, Demokratie und Weltoffenheit gewollt. Die Gleichsetzung der Bundesrepublik von heute mit dem Regime von damals sei eine unglaubliche Verharmlosung der DDR.



Diese sei ein unfreies Land gewesen, das heutige Deutschland hingegen sei so frei, dass auch eine AfD in ihr wirken könne, betonte der SPD-Politiker.