Empörung in Halberstadt nach Protest vor Haus des Oberbürgermeisters (Matthias Bein/dpa-Zentralbild/dpa)

Einem solchen Missbrauch des Versammlungsrechts würden die Versammlungsbehörden und Polizei entschieden entgegentreten, sagte die CDU-Politikerin in Magdeburg. Kommunalpolitiker, die sich täglich für das Gemeinwesen einsetzten, verdienten für ihr Engagement höchsten Respekt, Sicherheit und Schutz.

Medienberichten zufolge waren gestern Abend Hunderte Teilnehmer einer Anti-Corona-Demonstration mit Fackeln und Trommeln vor Szaratas Haus gezogen, das von Polizisten geschützt werden musste. Dabei sollen Beamte verletzt worden sein.

In Baden-Württemberg versuchten Kritiker der Corona-Politik gestern den zweiten Tag in Folge zum Wohnhaus von Ministerpräsident Kretschmann in Sigmaringen vorzudringen. Ähnliche Vorfälle etwa am Haus von Geras Oberbürgermeister Vonarb und Sachsens Sozialministerin Köpping hatten zuletzt bundesweit für Empörung gesorgt.

Diese Nachricht wurde am 15.02.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.