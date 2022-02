Ein Polizeieinsatz in New Jersey sorgt für Empörung. (Deutschlandfunk )

Die Polizei kündigte interne Ermittlungen zu dem Vorfall an. Die beiden Jugendlichen waren in einem Einkaufszentrum aneinandergeraten. Auf dem Video ist zu sehen, wie nach wenigen Sekunden zwei Polizisten einschreiten. Den weißen Teenager drängen sie auf ein Sofa und lassen ihn dort sitzen. Den schwarzen Jugendlichen drücken sie zu Boden und legen ihm Handschellen an. Der Gouverneur von New Jersey, Murphy, erklärte, die augenscheinlich unterschiedliche Behandlung der Jugendlichen sei zutiefst beunruhigend. Die örtliche Polizeibehörde räumte ein, dass das Video Mitglieder der Kleinstadt aufgebracht habe.

Diese Nachricht wurde am 17.02.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.