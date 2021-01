Die designierte US-Vizepräsidentin Harris hat Präsident Trump einen "dreisten Machtmissbrauch" vorgeworfen. Trump hatte am Wochenende in einem einstündigen Telefonat den für die Wahl im Bundesstaat Georgia verantwortlichen Staatssekretär Raffensperger - einem Parteifreund - unverblümt aufgefordert, genügend Stimmen für ihn zu finden, um das Wahlergebnis nachzuberechnen.

Harris sagte bei einem Wahlkampfauftritt in Savannah in Georgia, Trumps Handeln lasse die "Stimme der Verzweiflung" erkennen. Der Präsident und seine Verbündeten bei den Republikanern hätten allein in Georgia sechs Klagen gegen das Ergebnis einreichen lassen und sei damit erfolglos geblieben, führte Harris aus.

Schmeichelei und Drohungen

Die "Washington Post" veröffentlichte einen kompletten Mitschnitt des Gesprächs zwischen Trump und Raffensperger. In dem Telefonat versucht Trump demnach, Raffensperger durch Schmeichelei ebenso wie durch Drohungen auf seine Seite zu ziehen. Laut Mitschrift sagt Trump ztum Beispiel vage, Raffensperger gehe "ein großes Risiko" ein. Der Staatssekretär - dessen politische Rolle sich am ehesten mit einem Innenminister vergleichen lässt - weist Trumps Ansinnen in dem Telefonat wieder und wieder zurück. So behauptet Trump, die Menschen in Georgia seien wütend, und es sei nichts Falsches daran, mitzuteilen, dass man 'nachgerechnet' habe. Darauf entgegnet Raffensperger: "The data you have is wrong" - ihre Daten sind falsch.



Trump erkennt die Präsidentschaftswahl bis heute nicht an. Immer wieder sprach er von massenhaftem Wahlbetrug, ohne Beweise vorzulegen. Auf Twitter werden inzwischen fast alle seine Tweets mit Warnhinweisen und Verweisen auf den Wahlsieg des Demokraten Biden versehen. Eine Vielzahl von Klagen in mehreren Bundesstaaten ging ins Leere, auch der Oberste Gerichtshof in Washington wies mehrere Beschwerden ab.

Kongress hat sich konstituiert

Derweil hat sich der neue Kongress bereits konstituiert. Er besteht neben dem Senat aus dem von den Demokraten dominierten Repräsentantenhaus. Zum Auftakt wurden die Mitglieder beider Kammern vereidigt. Anschließend wurde die 80-jährige Demokratin Pelosi erneut zur Vorsitzenden des Repräsentantenhauses gewählt. Der Kongress soll am Mittwoch das Wahlergebnis endgültig zertifizieren - in einer Sondersitzung beider Kammern.



Die endgültige Zusammensetzung des Senats entscheidet sich am Dienstag in Georgia. Dort findet dann die Stichwahl um zwei Sitze statt. Wenn die Demokraten beide Sitze gewinnen, hätten sie genauso viele Sitze wie die Republikaner - nämlich 50. Die entscheidende Stimme käme dann der künftigen US-Vizepräsidentin Harris zu. Das würde bedeuten, dass die Demokraten wichtige Gesetzesvorhaben und Reformen leichter beschließen könnten.

