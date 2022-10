Der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba reagiert empört auf die russische Warnung vor einer "schmutzigen Bombe". (Evelyn Hockstein/Pool Reuters/AP)

Wallace sagte in London, er habe den russischen Verteidigungsminister Schoigu in einem Telefonat gewarnt, solche Vorwürfe als Vorwand für eine weitere Eskalation im Ukraine-Krieg zu nutzen. Auch der französische Verteidigungsminister Lecornu warnte Russland vor einer atomaren Eskalation. US-Außenminister Blinken erklärte in Washington, die russischen Angaben seien falsch. In der Ukraine selbst sagte Außenminister Kuleba, erstens gehöre sein Land dem Atomwaffensperrvertrag an - und zweitens beschuldige Russland häufig Andere für etwas, das es selbst plane.

Schoigu hatte gestern in Telefongesprächen mit den europäischen Atommächten Großbritannien und Frankreich behauptet, Kiew plane zur Diskreditierung Moskaus die Zündung einer sogenannten "schmutzigen Bombe".

