Protest gegen Corona-Beschränkungen in Warschau (Archivbild) (imago images / ZUMA Wire)

Die Abgeordneten der Partei "Konföderation" hatten bei einer Kundgebung von Impfgegnern ein Schild mit der Aufschrift "Impfen macht frei" in die Höhe gehalten. Damit spielten sie auf die Nazi-Parole "Arbeit macht frei" an, die über dem Eingang des NS-Konzentrationslagers Auschwitz-Birkenau angebracht war. Die Geschäftsträgerin der israelischen Botschaft in Warschau, Ben-Ari Yaalon, sprach von einem unglaublichen Vorfall. Das Schild sei respektlos gegenüber dem Andenken der ermordeten Juden.

In den Niederlanden wurde dem Rechtspopulisten Baudet per Gerichtsurteil verboten, die Corona-Maßnahmen mit der Judenverfolgung im Zweiten Weltkrieg gleichzusetzen. Der Abgeordnete muss demnach mehrere Berichte aus sozialen Medien entfernen. Er hatte Nicht-Geimpfte mit Juden verglichen, die von den Nationalsozialisten verfolgt wurden.

Diese Nachricht wurde am 16.12.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.