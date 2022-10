Dokumentarfilm

Olympia '72: Einer der überlebenden Attentäter wird vom Tatort weggebracht. (picture-alliance / dpa / dpa)

Der Zentralrat der Juden in Deutschland erklärte per Twitter, Mörder dürften für ihre Verbrechen nicht noch belohnt werden. Die Dokumentation war für den RBB produziert worden. Der ARD-Sender hatte am Freitag bestätigt, dass einer der überlebenden Terroristen von der deutschen Produktionsfirma 2.000 Dollar erhalten hatte. Der Attentäter hatte in der Doku keinerlei Reue geäußert und den Anschlag vielmehr als "heroisch" verteidigt.