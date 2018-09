Bundesverteidigungsministerin von der Leyen hat im Zusammenhang mit dem Moorbrand im Emsland Fehler eingeräumt.

Es sei falsch gewesen, dass die Bundeswehr-Verantwortlichen nicht schnell genug die Feuerwehren der umliegenden Gemeinden zu Hilfe gerufen hätten, sagte die CDU-Politikerin bei einem Vor-Ort-Besuch im niedersächsischen Stavern. Zudem müsse man die Frage stellen, ob die Raketentests, die den Brand ausgelöst haben, in diesem sehr trockenen Sommer so hätten stattfinden müssen.



Von der Leyen wrude vom niedersächischen Ministerpräsidenten Weil (SPD), dessen Stellvertreter Althusmann sowie von mehreren Bundestagsabgeordneten, darunter die Grünen-Verteidigungspolitikerin Keul begleitet. Sie sagte im Deutschlandfunk, man habe den Brand ganz offensichtlich unterschätzt und zu spät Hilfe angefordert. Dies sei ein Fehler gewesen. Keul forderte eine Antwort auf die Frage, warum die Standortfeuerwehr die Schießübungen zuvor freigegeben hatte.



Der Wehrbeauftragte des Bundestags, Bartels, sieht den Moorbrand bei Meppen als "weiteres Alarmsignal für den maroden Ausrüstungszustand der Bundeswehr". Überall in der Truppe habe zu gelten, Sicherheit müsse erste Priorität sein, sagte der SPD-Politiker der "Neuen Osnabrücker Zeitung". Der Truppe fehle es in wirklich allen Bereichen an einsetzbarem Gerät. Das für die Ausrüstung bereitgestellte Geld werde immer wieder nicht vollständig ausgegeben. Im vergangenen Jahr seien 600 Millionen Euro für die Beschaffung nicht abgerufen worden. Das müsse sich ändern, betonte Bartels.



Am Mittwoch befasse sich der Verteidigungsausschuss des Bundestags mit den Vorgängen in Meppen, kündigte er an. Die Abgeordneten wollten genau erfahren, was bei der Bekämpfung des Moorbrands auf dem Bundeswehrgelände nicht funktioniert habe.



Das Moor brennt seit Anfang des Monats. Auslöser waren Raketentests der Bundeswehr. Inwischen werden Tornados-Jets und Transportflugzeuge eingesetzt. Sie sollen Fotos und Wärmebildaufnahmen machen, um Glutnester im Boden zu sichten, berichteten "Neue Osnabrücker Zeitung" und "Ostfriesen-Zeitung".



Wegen der kritischen Lage wurde im Emsland inzwischen der Katastrophenalarm ausgerufen. Nach offiziellen Angaben kann eine Evakuierung der Gemeinden Groß Stavern und Klein Stavern nicht mehr ausgeschlossen werden.