Die Auswertung verschlüsselter Daten von Encrochat-Mobiltelefonen hat nach BKA-Angaben zu hunderten Haftbefehlen geführt.

Durch den Zugriff auf die Daten hätten in Deutschland bisher über 900 Haftbefehle vollstreckt werden können, sagte BKA-Chef Münch der "Bild am Sonntag". Man habe etwa 300 Schusswaffen sichergestellt und knapp 230 Millionen Euro an Vermögen gesichert. Insbesondere sei es bei den ermittelten Straftaten um Rauschgiftdelikte gegangen.



Das Bundeskriminalamt hatte im vergangenen Jahr über Europol entschlüsselte Daten mit einem Bezug zu Deutschland erhalten. Vorangegangen waren europaweite Ermittlungen zu dem Dienstleister. Encrochat wurde vor allem von Kriminellen genutzt. Die auf speziellen Handy installierte Software galt wegen ihrer aufwendigen Verschlüsselung als nicht zu knacken. Der Polizei gelang es dennoch, Millionen geheimer Nachrichten abzuschöpfen.

