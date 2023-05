Wahlkampfveranstaltung der Opposition in der Türkei: Wird Erdogan abgelöst? (picture alliance / abaca / Depo Photos / Alp Eren Kaya)

Rund 3,4 Millionen Staatsbürger hatten die Möglichkeit, dort ihre Stimme abzugeben - darunter 1,5 Millionen Türken in Deutschland. Die Wahlbeteiligung insgesamt lag mit 51 Prozent etwas höher als 2018. Experten rechnen damit, dass die meisten Wähler in der Bundesrepublik nach wie vor Präsident Erdogan ihre Stimme gegeben haben. Das hat nach Ansicht des Grünen-Politikers Özdemir auch damit zu tun, dass sich die deutsche Politik den Menschen in der Vergangenheit zu wenig zugewandt hat. Özdemir sagte der "Neuen Osnabrücker Zeitung", wenn man Leuten lange genug erzähle: "Ihr gehört nicht hierzu", dann benähmen sie sich auch so.

