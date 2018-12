Es gibt eine einzige Beschreibung des Machtmenschen Angela Merkel, die Angela Merkel selbst akzeptiert hat, in aller Öffentlichkeit akzeptiert hat. Fritz Stern hat sie formuliert, der in Breslau geborene Historiker – vor Jahren in einer Laudatio. Merkel habe in der DDR wie in einem "Gefängnis mit Aussicht" gelebt in einer "forcierten Passivität". Und Merkel habe dadurch einen entschiedenen Willen zum öffentlichen Tun und zu verantwortungsvoller Machtausübung entwickelt. "Ja", entgegnete Merkel, "darin steckt unglaublich viel Wahrheit!" Die Bundesrepublik sei für sie immer eine dem Menschen gemäße und vernünftige Ordnung gewesen.



Die Parteichefin auf Posten startete eine inhaltliche Generalrevision der CDU anno 2000 im Zeitraffer. Und sie startete selbst mit unverhohlener Skepsis. "Bin ich konservativ genug für Euch da im Süden?", hatte Merkel erfahrene Altvordere der CDU gefragt. "Lass' mal", war deren Antwort. "Konservativ sind wir schon allein. Sieh' Du zu, dass unsere Töchter dabei bleiben!" Das war die Ausgangslage und Merkel kann von sich behaupten, dass sie ihren Teil erfüllt hat. Die Repräsentanten des konservativen Parteiflügels können das nicht. Sie reklamieren immer wieder "CDU pur", flohen zum Teil aus der Politik, auch in die Wirtschaft. Einer dieser "Wirtschaftsflüchtlinge" will nach Jahren wieder zurückkehren. Der Ausgang für Friedrich Merz ist offen.

Der umstrittene Moment der Kanzlerschaft Merkel

Angela Merkels inhaltliche Wenden sind legendär: Atomkraft, Wehrpflicht, Ehe für alle, Mindestlohn. Merkels Mut zum Abschied von Helmut Kohl mitten in der Parteispenden-Affäre der CDU ist es sowieso. Außenpolitik entdeckte sie sehr rasch als Möglichkeit der innenpolitischen Profilierung. Darin ihrem Vorgänger Gerhard Schröder sehr ähnlich. Anders als Schröder aber war ihre Art einer unaufdringlichen Inszenierung der eigenen Person. Darin ist sie fast antipompös, fast defensiv und fast zu perfekt.



Der doppelte Hut als Parteichefin und Kanzlerin sicherte ihre Macht, nicht jedoch das Profil der CDU. Und ihre Entscheidung, die deutschen Grenzen im September 2015 in Anbetracht von Hundertausenden Flüchtlingen offen zu halten, bleibt der umstrittene Moment ihrer Kanzlerschaft.



Die Modernisierung der CDU war machtpolitisch unumgänglich. Sie hat aber zu einer spirituellen Leere geführt. Der Politikwissenschaftler Franz Walter entdeckt in der Partei eine "Brunch-Mentalität": Jeder schnappt sich ganz individuell vom Buffet, wonach ihm gerade ist. Inhaltliche Debatten werden vermieden. Ein gemeinsames Sinn-Menü ist nicht in Sicht.

Wer die Unterschiede erkennen will, kann sie sehen

Wird Annegret Kramp-Karrenbauer dieses Menü kreieren, der Partei nachvollziehbar auftischen und als moderne, notwendige Traditionslinie servieren? Sie wurde mit einer knappen Mehrheit der Delegierten des Parteitags gewählt und ist seither dem Verdacht ausgesetzt: Der Machtkampf in der Partei habe sich nun wieder in die Kulisse verlagert. Und genau dort würde jede Schwäche, die sie zeigen werde, sofort zum Beleg maximaler Unfähigkeit aufgebauscht.



Die wirklichen Proben für Annegret Kramp-Karrenbauer sind andere. Die eine lautet: Ist die CDU noch repräsentativ für die Menschen im Land und in der Lage, deren Interessen und Anliegen auch zu erspüren, zu organisieren, politisch zu managen? Und gelingt ihr, was Merkel sich als Parteichefin seither und als Kanzlerin weiterhin vorgenommen hat: Dafür zu sorgen, dass Gefühle nicht Fakten ersetzen?



Die Neue an der Spitze der CDU hat ihren bisherigen Weg nicht im Bundesberlin, sondern fernab in der sogenannten Provinz zurückgelegt. Von dort bezieht sie ihre Kraft. Annegret Kramp-Karrenbauer hat im Saarland geschafft, worüber andere in der Partei nur reden: Sie hat die Schlichtheitsgiganten von der AfD auf relatives Zwergenmaß reduziert. Die neue Parteichefin der CDU ist darin der alten Parteichefin und lediglich achselzuckenden CDU'lern überlegen. Strategische Führungskompetenz – überlebensnotwendig für den Parteimachtkörper CDU. Wer die Unterschiede erkennen will, kann sie sehen.

