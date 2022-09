Weltgesundheitsorganisation

Laut WHO-Chef Tedros ist ein Ende der Corona-Pandemie in Sicht. (picture alliance / dpa / Eventpress)

Die Zahl der gemeldeten Todesfälle sei in der vergangenen Woche so niedrig gewesen wie seit März 2020 nicht mehr, sagte WHO-Generaldirektor Tedros in Genf. Das Ende der Pandemie sei in Sicht. Trotzdem dürften die Impfanstrengungen nicht nachlassen, betonte Tedros. Andernfalls drohten neue Virusvarianten und mehr Todesfälle.

Die WHO fordert alle Länder auf, weiterhin zu testen und zu impfen. Besonders die Älteren und das Gesundheitspersonal sollten demnach zu 100 Prozent geimpft werden.

Diese Nachricht wurde am 14.09.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.