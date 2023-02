Menschen, die Masken tragen. Die Pflicht sie in öffentlichen Verkehrsmitteln tatsächlich aufzusetzen, gilt seit heute nicht mehr. (picture alliance / pressefoto_korb / Micha Korb)

Das Ende der Maskenpflicht im Fernverkehr wurde von Bundesgesundheitsminister Lauterbach per Verordnung vorgezogen. Im Nahverkehr lief die Regelung in den letzten Bundesländern ebenfalls um Mitternacht ab. Die Maskenpflicht in öffentlichen Verkehrsmitteln war im Frühjahr 2020 wegen der Ausbreitung des Coronavirus schrittweise eingeführt worden. Als erstes Bundesland verfügte Bayern Anfang 2021, dass es sich um FFP2-Masken handeln müsse.

Fahrgast- und Verkehrsverbände begrüßten das Ende der Regelung. Sie sei angesichts der Corona-Lage nicht mehr nötig und inzwischen auch schwer vermittelbar.

Diese Nachricht wurde am 02.02.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.