Der Präsident des Deutschen Lehrerverbandes, Meidinger, sieht die Schulen nicht gut auf den Beginn des Unterrichts nach den Sommerferien vorbereitet.

Meidinger sagte im Deutschlandfunk (Audio-Link), alle wollten mehr Normalität. Wichtig sei aber, die richtige Balance zwischen Gesundheitsschutz und Bildungsauftrag zu finden. Im Moment habe der Lehrerverband den Eindruck, dass der Gesundheitsschutz sehr stiefmütterlich behandelt werde.

Isolierung von Lerngruppen schwierig

Meidinger verwies auf konkrete Probleme in den Schulen bei der geplanten Rückkehr zum Normalbetrieb trotz der Corona-Pandemie. Es gebe beispielsweise die Vorgabe, dass Lerngruppen stärker isoliert werden sollten und dass häufiger gelüftet werden müsse. Dies scheitere aber in der Praxis häufig schon daran, dass Fenster ab dem ersten Stock aus Sicherheitsgründen nicht richtig geöffnet werden könnten. Außerdem sei die digitale Ausstattung häufig mangelhaft, kritisierte Meidinger. Da nütze es auch nichts, wenn Lehrerinnen und Lehrer die Sommerferien für Fortbildungen in diesem Bereich genutzt hätten.

Schulbeginn kommende Woche

In Mecklenburg-Vorpommern startet die Schule am Montag, Mitte der Woche folgen Hamburg und kurz danach weitere Bundesländer. Wir haben in einer längeren Meldung den Stand der Dinge bei der Vorbereitung des Regelbetriebes zusammengefasst.