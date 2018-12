Bei der Abschiedsfeier zur Schließung der letzten Steinkohlen-Zeche in Bottrop hat Bundespräsident Steinmeier die Verdienste der Bergleute gewürdigt. Sie hätten unter Tage täglich ihr Leben riskiert, dafür gebühre ihnen aller Respekt, sagte er. Das letzte Stück geförderte Kohle sei auch ein Symbol für die harte und schmutzige Arbeit in den Zechen.

Steinmeier sprach weiter von einem Tag der Trauer für ganz Deutschland. Mit dem Ende der Steinkohleförderung in Deutschland nach rund 200 Jahren gehe eine Epoche zuende. Der Abbau der Kohle habe das Land entscheidend geprägt und den Wiederaufbau nach dem Zweiten Weltkrieg maßgeblich vorangetrieben. Er sage als Bundespräsident "an diesem geschichtsträchtigen Tag im Namen aller in unserem Land: Danke Kumpel!"



EU-Kommissionspräsident Juncker betonte, ohne Kohle und Stahl hätte es den Aufbruch zur europäischen Einigung nicht gegeben. Der Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, Laschet, sieht das Ruhrgebiet für die Zeit nach der Steinkohleförderung ausreichend gerüstet. Die Region befinde sich seit Jahren in einem beständigen Strukturwandel, sagte Laschet im Deutschlandfunk. Der CDU-Politiker bezeichnete die Entscheidung für ein Ende des Steinkohlebergbaus als richtig. Es wäre nicht wirtschaftlich gewesen, ein einziges Bergwerk aufrecht zu erhalten.



Nach Einschätzung des Städte- und Gemeindebundes ist der Strukturwandel in Nordrhein-Westfalen im Zuge des Abschieds von der Steinkohleförderung eine Erfolgsgeschichte. Vielerorts sei es gelungen, neue Arbeitsplätze anzusiedeln, sagte Vizepräsident Schäfer im Deutschlandfunk. Allerdings gebe es vor allem im Norden des Ruhrgebiets Städte mit sehr hoher Arbeitslosigkeit. Diese seien nach wie vor auf Hilfe angewiesen. Schäfer bekräftigte die Forderung, den Solidaritätszuschlag weiter zu erheben und nach Bedarf an Regionen in ganz Deutschland zu vergeben.



Gestern hatten die beiden Kirchen in einem ökumenischen Gottesdienst Abschied vom Steinkohlebergbau in Deutschland genommen. Der evangelische rheinische Präses Rekowski und der katholische Ruhrbischof Overbeck würdigten in ihrer Predigt auf eine Unternehmenskultur, die von gegenseitiger Solidarität geprägt sei. Zu Beginn der Feier waren Bergleute mit einem Kreuz und Grubenlampen in die Kirche eingezogen. Eine Statue der heiligen Barbara, der Schutzpatronin der Bergleute, wurde auf ein Podest gestellt. Die Figur stammt aus der Zeche Prosper Haniel in 1.200 Metern Tiefe.



Den Fahrplan für den Ausstieg hatte der Bundestag 2007 festgelegt. Grund dafür war die fehlende Wettbewerbsfähigkeit gegenüber der deutlich billigeren Importkohle.