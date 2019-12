Der Kabarettist Uwe Steimle hat die Entscheidung des Mitteldeutschen Rundfunks kritisiert, die Zusammenarbeit mit ihm zu beenden.

Der "Bild-Zeitung" sagte Steimle, man habe einen Grund gesucht, um ihn loszuwerden. Steimle warf dem MDR vor, ihn "in die rechte Ecke zu drängen."



Der Mitteldeutsche Rundfunk hatte seine Entscheidung damit begründet, dass Steimle wiederholt in öffentlichen Äußerungen die Unabhängigkeit des öffentlichen Rundfunks in Frage gestellt habe. In einem Interview mit der Zeitung "Junge Freiheit" habe der 56-Jährige dem Sender 2018 "mangelnde Staatsferne" vorgeworfen. Der MDR habe schon damals öffentlich klargestellt, dass diese Aussage für ihn nicht akzeptabel sei, betonte Programmdirektir Jacobi. Mit Steimles neuerlichen öffentlichen Vorwürfen gegen den MDR wegen mangelnder Loyalität des Senders ihm gegenüber sei nun der Punkt erreicht, der eine weitere Zusammenarbeit unmöglich mache.



Der Dresdner Uwe Steimle ist insbesondere als Kommissar Jens Hinrichs in der Fernsehserie Polizeiruf 110 bekannt geworden. In den vergangenen Jahren ist er immer wieder in die Kritik geraten. Kritiker werfen ihm neben einer Nähe zur fremdenfeindlichen Dresdner "Pegida"-Bewegung auch Antisemitismus und Antiamerikanismus vor.