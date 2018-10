Bundeskanzlerin Merkel hat ihren Rückzug aus der Politik eingeleitet.

Sie bestätigte in Berlin, dass sie auf dem Parteitag Anfang Dezember in Hamburg nicht mehr für den CDU-Vorsitz kandidieren wird. Nach der laufenden Legislaturperiode werde sie auch nicht mehr für den Bundestag oder andere Ämter antreten. Merkel betonte, nach den Verlusten für die Union bei den Landtagswahlen in Bayern und Hessen sei es an der Zeit, ein neues Kapitel aufzuschlagen.



Für den CDU-Vorsitz wollen nach Angaben Merkels Generalsekretärin Kramp-Karrenbauer und Gesundheitsminister Spahn kandieren. Merkel gab keine Empfehlung für ihre Nachfolge an der Parteispitze. Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Laschet bestätigte, dass sich auch der frühere Unions-Fraktionschef Merz bewerben wolle. Er schloss zudem nicht aus, selbst zu kandidieren, will sich aber erst später festlegen.



Politiker aus der großen Koalition und auch aus Reihen der Grünen sprachen Merkel ihre Anerkennung aus. AfD, Die Linke und die FDP forderten, Merkel müsse sich auch aus dem Bundeskanzleramt zurückziehen. Merkel ist seit 18 Jahren CDU-Chefin und seit 13 Jahren Bundeskanzlerin.