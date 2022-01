Reisende mit Masken im Londoner Bahnhof St. Pancras (dpa/PA/AP/Stefan Rousseau)

Dazu gehört beispielsweise die Maskenpflicht in Innenräumen, die allerdings im öffentlichen Nahverkehr in London vorerst weiter gilt. Außerdem müssen sich positiv Getestete isolieren. Zuletzt hatte sich die Zahl der Neuinfektionen auf hohem Niveau eingependelt. Täglich wurden bis zu rund 100.000 Fälle gemeldet. Schottland, Wales und Nordirland entscheiden eigenständig über ihre Corona-Politik und wählen einen etwas vorsichtigeren Weg.

In Dänemark sollen sämtliche Beschränkungen am Montag fallen. In Österreich endet dann der seit Mitte November geltende Lockdown für Ungeimpfte. Ihnen bleibt aber weiterhin der Besuch von Restaurants, Hotels, Sport- und Kultureinrichtungen verwehrt. In den Niederlanden darf die Gastronomie unter Auflagen wieder bis 22 Uhr öffnen. Auch der Besuch von Kultureinrichtungen und Fußballstadien ist möglich.

Diese Nachricht wurde am 27.01.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.