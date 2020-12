Woran ist zu erkennen, dass im kommenden Jahr Bundestagswahl ist – zudem viele Landtagswahlen? An solchen Entscheidungen, wie der, den Abschiebestopp für Syrien zum 31.12.2020 auslaufen zu lassen – was übrigens nun nicht nur Straftäter und Gefährder betrifft, sondern alle syrischen Geflüchteten.

Bei dieser Entscheidung handelt es sich um nichts anderes als Symbolpolitik, denn an der konkreten Situation wird sich voraussichtlich nichts ändern. Es geht ausschließlich um ein Signal – aber nicht an die Gefährder, die man gerne abschieben möchte, so wie es das Innenministerium behauptet, denn die werden sich davon wohl wenig beeindrucken lassen, sondern an die Wähler und Wählerinnen.

Abschiebungen momentan nicht möglich

Natürlich ist es legitim, darüber nachzudenken, ob es eine Möglichkeit gibt, Gefährder oder Straftäter abzuschieben. Aber dann müssten diejenigen, die das tun auch so ehrlich sein, einzugestehen, dass es im Moment nicht möglich sein wird. Und das tun die Unionsinnenminister nicht.



Aber warum sind Abschiebungen nicht möglich?



Da sind einmal die ganz praktischen Gründe: Es gibt keine Direktflugverbindung nach Syrien – und selbst wenn eigens Maschinen für Abschiebungen gechartert würden: Es gibt keine diplomatischen Beziehungen mit Syrien – und damit auch keine Ansprechpartner für die Durchführung der Abschiebungen. Hierzu mit dem Assad-Regime Gespräche aufzunehmen, würde dieses nur aufwerten. Dass hier eine Lösung auch nicht greifbar ist, zeigt sich auch daran, dass die Innenminister schon vor einem Jahr die Bundesregierung aufgefordert haben, und damit auch das Bundesinnenministerium, die Voraussetzungen zu schaffen, um Rückführungen nach Syrien möglich zu machen. Das ist aber nicht passiert.

Das gewichtigste Argument lautet: Menschenwürde



Das gewichtigste Argument aber, warum Abschiebungen nach Syrien auch ab dem 1. Januar nicht möglich sein werden und auch nicht durchgeführt werden sollten, lautet: Menschenwürde. Diese gilt für jede und jeden, auch für Gefährder und Straftäter. Auch sie darf ein Rechtsstaat nicht abschieben, wenn ihnen in ihrem Herkunftsland Folter droht oder möglicherweise sogar der Tod. Genau das scheint in Syrien der Fall zu sein, und zwar in ganz Syrien – das zumindest hat bislang der Lagebericht des auswärtigen Amtes ergeben. Sollten also die praktischen Voraussetzungen gegeben sein, um Menschen nach Syrien abzuschieben, dann könnten es am Ende die Gerichte sein, die dies dann eben auf Grund der Menschenrechtslage nicht erlauben. Die Verweigerungshaltung von CDU und CSU, den Abschiebstopp zu verlängern, ist also nicht weiter als Populismus.

