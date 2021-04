Vizekanzler Scholz hat sich für klare Schritte aus dem Corona-Lockdown ausgesprochen.

Der SPD-Politiker sagte der "Bild am Sonntag", man brauche den Fahrplan zurück ins normale Leben - aber einen, der nicht nach ein paar Tagen widerrufen werde. Ende Mai sollte man in der Lage sein, belastbare Aussagen zu treffen. Er wolle, dass die Regierung dann mutige Schritte für den Sommer festlege. Damit sollten sich Restaurants auf ihre Öffnung einstellen und Bürger ihren Sommer planen können. Scholz zufolge soll dann auch der Zeitpunkt festgelegt werden, wann Konzerte, Theaterbesuche und Zuschauer im Fußballstadion wieder möglich seien.



Ebenfalls in der "Bild am Sonntag" sprach sich Bayerns Ministerpräsident Söder dafür aus, die Priorisierungen bei den Impfungen gegen das Coronavirus möglichst bereits im Mai aufzuheben. Söder schlug zudem vor, auch Schüler ab 16 Jahren bei ausreichend vorhandenem Impfstoff vermehrt zu impfen.

