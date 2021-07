Der Bundeswehrverband kritisiert die Debatte um eine angemessene Würdigung der aus Afghanistan zurückkehrenden Soldaten.

Der Vorsitzende Wüstner sagte der Funke Mediengruppe, die Politik habe schon bei der Begrüßung in der Heimat so gut wie alles falsch gemacht. Das gelte für die Umstände des sogenannten "stillen Empfangs" ebenso wie für die Kommunikation danach. Nun müssten zumindest Ort und Durchführung des für Ende August geplanten Appells in Berlin zügig geklärt werden. Es sei erforderlich und der Sache angemessen, dass sich Kanzlerin Merkel und Bundestagspräsident Schäuble schnellstens darüber einigten.



Nach dem Ende des Afghanistan-Einsatzes mehren sich Stimmen, die eine Abschlussveranstaltung vor dem Reichstagsgebäude in Berlin fordern. Bislang plant das Verteidigungsministerium lediglich einen Großen Zapfenstreich auf dem eigenen Gelände im Bendlerblock. Kritisiert wird auch, dass keine Politiker die letzten Einheiten nach ihrer Rückkehr Ende Juni in Empfang nahm.

Diese Nachricht wurde am 12.07.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.