Der Sprecher der Seenotrettungsorganisation Sea-Watch, Ruben Neugebauer, hat die Entscheidung der EU kritisiert, ihren Marineeinsatz "Sophia" vor der libyschen Küste zur Rettung von Migranten auszusetzen.

Nach wie vor säßen eine halbe Million Menschen in Libyen fest und seien zum Teil systematischer Folter ausgesetzt, sagte Neugebauer im Deutschlandfunk. Es sei eine Mär zu glauben, dass Libyen ein sicherer Ort sei. Mit der Argumentation für den Stopp der EU-Mission könne man auch eine Abschaffung der Bergwacht begründen, kritisierte Neugebauer. Er wies darauf hin, dass sich die Routen der Migranten verlagerten. Bereits jetzt versuchten mehr Menschen über Algerien und Marocco zu fliehen.



Die Europäische Union hatte die Schiffe der "Sophia"-Mission am Mittwoch zurückgezogen. Die Aktivitäten von Schleusern vor der libyschen Küste werden künftig nur noch aus der Luft beobachtet. Hintergrund ist ein seit Monaten währender Streit in EU über die Frage, wer die im Mittelmeer geretteten Menschen aufnimmt.