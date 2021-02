Bundesumweltministerin Schulze hat die Länder dazu aufgerufen, sich konstruktiv an der Suche nach einem Atommüll-Endlager zu beteiligen.

Die SPD-Politikerin sagte der "Rheinischen Post", sie sei überzeugt, dass man sich in Deutschland der gemeinsamen Verantwortung gegenüber der heutigen Bevölkerung als auch vieler Generationen in der Zukunft bewusst sei. Sie erwarte von den regionalen Regierungspolitikern, zu dieser Verantwortung zu stehen.



Heute beginnt mit einer Online-Konferenz des Bundesamts für die Sicherheit der nuklearen Entsorgung das erste gesetzlich vorgeschriebene Beteiligungsformat in der Endlagersuche. Ziel ist, die Ausschlusskriterien und Mindestanforderungen für einen Endlager-Standort zu erörtern. Laut einem Zwischenbericht der Bundesgesellschaft für Endlagerung sind in Deutschland 90 Gebiete nach geologischen Kriterien grundsätzlich als Endlager geeignet.

