Es soll dazu beitragen, dass "endlich erkannt wird, dass die Aufarbeitung eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe ist", hieß es bei der Vorstellung in Berlin . Es verhelfe erwachsen gewordenen Betroffenen heute zu ihrem Recht, das erfahrene Unrecht anzuerkennen, und liefere wichtiges Wissen darüber, wie Kinder und Jugendliche besser geschützten werden könnten.

In dem Band setzen sich 21 Autorinnen und Autoren für eine umfassendere Aufarbeitung sexualisierte Gewalt ein. Ihre Texte sollen die Vielfalt der Themen und Herausforderungen abbilden. Es werden verschiedene Tatkontexte beleuchtet wie Familie, Sort, Kirchen, Heime und Schule. Zudem untersuchen die Autoren grundlegende Aspekte der Aufarbeitung. Dazu gehören demnach die Unabhängigkeit von Aufarbeitung, die Bedeutung des Sprechens und des Zuhörens, Gerechtigkeit und Anerkennung oder Beteiligung von Betroffenen in Aufarbeitungsprozessen. Die Beiträge sind erstmals 2021 in der "Frankfurter Allgemeinen" erschienen. Ergänzt wurden sie um einen bisher unveröffentlichten Text des FAZ-Redakteurs Daniel Deckers.

Die Unabhängige Aufarbeitungskommission ist bundesweit zuständig und war 2016 vom Missbrauchsbeauftragten der Bundesregierung, Rörig, initiiert worden. Bislang ist Grundlage ihrer Arbeit ein Beschluss des Bundestags. Die Mitglieder der Kommission können Betroffene anhören, Rückschlüsse aus ihren Schilderungen ziehen, haben aber etwa kein Recht auf Akteneinsicht. Zudem arbeiten die Mitglieder derzeit ehrenamtlich, der Vorsitz der Kommission ist derzeit vakant.