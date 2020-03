Wer mit Fachbegriffen nur so um sich schmeißt, tut das oft aus Pragmatismus, manchmal aus Gedankenlosigkeit, im schlimmsten Fall aus Überheblichkeit. Denn nur Insider wissen sofort, was gemeint ist. Andere haben höchstens eine vage Ahnung von der Bedeutung. Wer ins Theater geht, weiß schließlich nicht zwangsläufig, was man unter "Postdramatik" versteht. Wer ein Museum besucht, steht womöglich ungeahnt in einem "White Cube". Und wer in der Oper den Spitzentönen der Sopranistin lauscht, kennt vielleicht nicht die Herkunft des Begriffes "Primadonna".

Wir blättern durch die Glossare der Profisprachen aus Kunst und Literatur, Tanz, Musik und Theater, Architektur und Film – und lassen uns von den "Kultur heute"-Expertinnen und -Experten endlich mal erklären, worum es eigentlich geht.

(Staatsoper Berlin / Vladimir Shirokov)Was ist eine Primadonna?

Die Bezeichnung Primadonna meinte die erste Dame und wichtigste Sängerin einer Oper. Heute hat die ursprünglich ganz objektive Bezeichnung einen negativen Beigeschmack – seit Primadonnen nicht mehr nur auf der Bühne zu finden sind.

(Imago / Christian Grube)Was ist ein White Cube?

Seit der Moderne gilt der weiße, leere Ausstellungsraum vielen als idealer Ort, um Kunst zu zeigen. Der sogenannte White Cube ist inzwischen omnipräsent – aber auch heftig umstritten.

(imago / AGB Photo)Was ist Postdramatik?

Jeder, der in den vergangenen 30 Jahren eine Theaterkritik gelesen hat, wird diesen Begriff kennen: Postdramatik. Er gehört zum festen Instrumentarium eines jeden Theaterkritikers, Dramaturgen und Theaterwissenschaftlers.

(AFP/Tolga Akmen)Was ist eine Dystopie?

Dystopien beschreiben eine ungünstige Entwicklung unserer Gesellschaft. Sie tauchen meistens in Zeiten des Umbruchs auf. Der gegenwärtige Boom des Genres wird stark von der Jugendliteratur beeinflusst.

(Imago / Zuma Press)Was ist ein Blockbuster?

Spaß und Spannung, Herzschmerz und Action. Damit es ordentlich in der Kinokasse klingelt, sollte für jeden und jede etwas dabei sein. Filme, die nicht nur kleine Zielgruppen, sondern die sprichwörtliche ganze Familie anlocken, nennt man "Blockbuster".

(imago / Blickwinkel)Was ist ein Probespiel?

Das Probespiel ist das Nadelöhr, durch das sich jede Orchestermusikerin und jeder Orchestermusiker zwängen muss. Dabei ist es egal, ob sie mitspielen wollen in einem Landesjugendorchester oder bei den Berliner Philharmonikern: Das musikalische Vorstellungsgespräch ist obligatorisch.

