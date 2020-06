"Blackfacing" - auf Deutsch: sich das Gesicht schwärzen - ist ein Begriff aus den USA. Er geht zurück auf die "Minstrel Shows" des 18. und 19. Jahrhunderts und bedeutet, dass sich ein weißer Mensch das Gesicht mit Farbe bemalt, um auf der Bühne eine Figur mit dunkler Haut darzustellen – und sie dadurch abwertet. Die "Minstrel Shows" waren Musik- und Unterhaltungsveranstaltungen, bei denen oft weiße Musiker die Sprache und den Tanz von Afroamerikanern karikierten – mit schuhcremeschwarz geschminktem Gesicht und grotesk überzeichneten dicken roten Lippen, Gestik und Mimik.

Dümmliche Stereotype

Dabei wurden Stereotype bedient: der immer fröhliche Sklave, der seinen Sklaventreiber liebt; der dümmliche, gutherzige schwarze Freund. In den USA wurden diese Shows schon Anfang des 20. Jahrhunderts als rassistisch erkannt. In Großbritannien zeigte man "Minstrel Shows" noch bis in die 1980er-Jahre auch in der öffentlich-rechtlichen BBC. Inzwischen findet "Blackfacing" als Bühnenpraxis in vielen Ländern als rassistische Kunstform nicht mehr statt. In Deutschland ist das erst seit wenigen Jahren der Fall.

Hier gab es zwar keine "Minstrel Shows"; auch das Wort "Blackfacing" ist im deutschen Kulturkreis noch nicht sehr lange bekannt. Die entspechende, vermeintlich komische Praxis war auf der Bühne oder im Film auch selten mit der erkennbar bösen Absicht verbunden, Menschen nicht-weißer Hautfarbe zu diffamieren. Und doch ist genau das beim "Blackfacing" der Fall. Dass viele Formen von Alltagsrassismus unbewusst geschehen, macht die Sache aber nicht besser.

Debatte und Proteste

Auf deutschen Bühnen wurde die Debatte über diese Form von kulturellem Rassismus 2012 durch ein Werbeplakat des Berliner Schlosspark-Theaters für eine anstehende Premiere ausgelöst. Darauf war der weiße Schauspieler Joachim Bliese mit schwarz bemaltem Gesicht, Hals, schwarzen Händen und weit aufgerissenen Augen neben seinem Kollegen Dieter Hallervorden zu sehen. Auch Michael Thalheimers Inszenierung "Unschuld" am Deutschen Theater in Berlin kurz darauf sorgte für Proteste: Zwei Schauspieler traten darin mit karikaturesken roten Mündern und schwarz geschnminkten Gesichtern auf.

(picture-alliance / chromorange / Angelika Maroch)Spezialwissen der Kultur - Endlich mal erklärt Postdramatik? Dystopie? Keine Ahnung. Jede Kulturszene pflegt ihre Fachausdrücke, weil sie griffig sind und zutreffend. Wir erklären endlich mal die Begriffe der Spezialsprachen und antworten auf Fragen, die man sich vielleicht nicht zu stellen traut. Denn Arroganz war gestern.

Auch in Deutschland musste der Kulturbetrieb erst lernen, dass "Blackfacing" - Kunstfreiheit hin oder her - eine herabwürdigende Bühnenpraxis ist. Nicht zuletzt durch die kolonialistische Vergangenheit sind auch hier rassistische Denkmuster im Alltag und auf der Bühne bis heute fest verankert.

Krude Rechtfertigung

Doch was bedeutet das nun für die Praxis: Sollten schwarze Figuren nur noch und ausschließlich mit Schauspielerinnen und Schauspielern schwarzer Hautfarbe besetzt werden? Das ist eine der vielen Fragen, die die "Blackfacing"-Diskussion angestoßen hat. Das Schlosspark-Theater versuchte sich vor acht Jahren damit zu rechtfertigen, man könne keine schwarzen Schauspielerinnen oder Schauspieler ins feste Ensemble aufnehmen, weil es für sie nicht genügend Rollen gebe. Das Theater gestand also ein: Weiße können alles spielen – Schwarze aber nur Schwarze.