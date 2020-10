Bei den Protesten gegen Polizeigewalt in Nigeria sind mindestens 69 Menschen getötet worden.

Der Grund für die Gewalt nach zunächst friedlichen Kundgebungen seien Ausschreitungen gewesen, sagte Präsident Buhari in Lagos. Die Sicherheitskräfte hätten äußerst zurückhaltend reagiert, betonte er. Unter den Todesopfern sind demnach 51 Zivilisten, elf Polizisten und sieben Soldaten. Über Lagos wurde eine 24-stündige Ausgangssperre verhängt. In der Stadt mit rund 14 Millionen Einwohnern gibt es seit zwei Wochen Proteste gegen Polizeigewalt. Sie eskalierten am Dienstag, als vermutlich Sicherheitskräfte auf Demonstranten schossen. Die Proteste laufen unter dem Hashtag "EndSARS". Der Slogan fordert die Auflösung einer polizeilichen Spezialeinheit im Kampf gegen Raubüberfälle. Offiziell wurde sie im Zuge der Proteste bereits vor eineinhalb Wochen aufgelöst.

Diese Nachricht wurde am 24.10.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.