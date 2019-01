Sport will gesellschaftspolitischer Akteur sein, doch kommt er seiner oft propagierten sozialen Verantwortung beim Klimaschutz nach? Der Deutschlandfunk setzt sich in den Sport-Sendungen am Wochenende mit der Öko-Bilanz von Fußball, Formel 1 und Wintersport auseinander. In der Reihe "Endspiel ums Klima" fragen die Autoren, was Vereine und Verbände tun können, um ihren ökologischen Fußabdruck zu verringern. Denn Sport kostet eine Menge Energie, vom Stadionbau über den Stadionbesuch bis zu den großen globalen Wettkämpfen.

"Endspiel ums Klima" ist eingebettet in die Programmaktionen der Denkfabrik Deutschlandradio, die sich 2019 schwerpunktmäßig mit den Themen "#ÜberMorgen. Klimawandel. Nachhaltigkeit." und "Sind wir in guter Verfassung? 70 Jahre Grundgesetz" befasst.

Beiträge und Sendetermine:

01.01.2019, 19.10 Uhr

Fußabdruck Bundesliga: Wie viel Energie kostet ein Bundesliga-Spieltag?

06.01.2019, 19.10 Uhr

Ski und Rodel nicht mehr gut: Wie reagiert der Wintersport auf Schneemangel und Erderwärmung?

13.01.2019, 19.10 Uhr

Miles and More: Die vielfliegenden Sportler und ihr Wille zur Kompensation.

20.01.2019, 19.10 Uhr

Klimaneutraler Bundesligist: FSV Mainz 05 oder VfL Wolfsburg. Ist das Label ‚klimaneutral‘ mehr als nur Marketingstrategie?



27.01.2019, 19.10 Uhr

Motorsport: Formel 1/ Formel E – wie zeitgemäß ist Motorsport überhaupt noch?

03.02.2019, 19.10 Uhr

Energieverbrauch und Breitensport: Machen Politik und DOSB genug für die Sanierung in deutschen Sportanlagen?

10.02.2019, 19.10 Uhr

Nachhaltige EM 2024: Das Nachhaltigkeitskonzept der deutschen Fußball-EM-Bewerbung auf dem Prüfstand.

17.02.2019, 19.10 Uhr

Visionäre Sportstätten: Stadien aus Holz, Hallen aus recyceltem Müll – Grenzen und Möglichkeiten.

Mehr Informationen und alle Beiträge (nach dem Sendetermin) unter:

deutschlandfunk.de/sport