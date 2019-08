Bundeswirtschaftsminister Altmaier strebt eine Senkung der Strompreise in Deutschland an.

Dafür wolle er sich im Klimakabinett der Bundesregierung einsetzen, sagte der CDU-Politiker in Stendal. Die Energiewende müsse gelingen, der Strom aber bezahlbar bleiben. Deutschland habe inzwischen die höchsten Preise beim privaten Stromverbrauch im Vergleich zu anderen europäischen Staaten. Beim gewerblichen und industriellen Verbrauch lägen die Preise in Deutschland an zweiter Stelle.



Altmaier reagierte damit auf einen Brief von Spitzenverbänden der Wirtschaft sowie des Deutschen Gewerkschaftsbundes. Das sogenannte Klimakabinett will am 20. September Beschlüsse für mehr Klimaschutz fassen.