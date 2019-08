In London und anderen Teilen Großbritanniens ist es zeitweise zu großflächigen Stromausfällen gekommen.

Eisenbahngesellschaften berichteten von Zugausfällen und Verspätungen im gesamten Streckennetz. In London und Newcastle standen U-Bahnen still. Auswirkungen waren unter anderem auch an Flughäfen zu spüren.



Nach Angaben des Netzbetreibers National Grid gab es Probleme mit zwei Generatoren, die inzwischen behoben sind.