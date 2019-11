Die Organisation erdölexportierender Staaten, Opec, rechnet damit, dass der weltweite Energiebedarf in den kommenden 20 Jahren um rund ein Viertel steigen wird.

Dabei werde Erdöl der wichtigste Energieträger bleiben und einen Anteil von rund 28 Prozent am gesamten Energiemix einnehmen, heißt es in einer neuen Studie des Staatenbundes. Der Bedarf werde sich regional sehr unterschiedlich entwickeln. Mit einem Anstieg sei vor allem in Indien, China und der Gemeinschaft der Opec-Länder zu rechnen, darunter Saudi-Arabien, Iran, Irak und Venezuela. In vielen europäischen Ländern hingegen dürfte der Energie- und damit auch der Ölbedarf sinken. Die Opec-Führung betonte jedoch, dass die erneuerbaren Energiequellen die Bedeutung von Öl und Gas in den nächsten Jahrzehnten übertreffen werde, sei in keiner verlässlichen Projektion erkennbar.