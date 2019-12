Die Opec und andere vom Kartell unabhängige Staaten schränken die Ölförderung ein.

In Wien verständigten sie sich auf eine Drosselung um weitere 500.000 Barrel pro Tag in den ersten drei Monaten des nächsten Jahres. Die Ölförderländer hatten 2017 damit begonnen, die Produktion zu begrenzen, um unter anderem auf die wachsende Förderung von Schiefergas in den USA zu reagieren.